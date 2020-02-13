13 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United’dan koronavirüs önlemi

Manchester United’dan koronavirüs önlemi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.02.2020

ekiplerinden , takımı ’dan devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo’yu olası bir Covid19 (koronavirüs) taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı.

İngiliz gazetesinin haberine göre, 'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Uzakdoğu'yu etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgını 'ı da endişelendirdi. Kırmızı-beyazlılar, kış transfer döneminin son günlerinde Çin ekibi 'dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için koronavirüs önlemi aldı. 30 yaşındaki futbolcuyu virüs salgınına karşı kulüp tesislerden uzak tutma kararı alan İngiliz Kulübü, virüsün 14 günlük kuluçka dönemini gözlemledikten sonra süreci tekrar değerlendirecek.
Resmi rakamlara göre Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle 1369 kişi yaşamını yitirdi.

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