Manchester United’dan koronavirüs önlemi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Çin Süper Lig takımı Shanghai Shenhua’dan devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo’yu olası bir Covid19 (koronavirüs) taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı.
İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Uzakdoğu'yu etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) salgını Manchester United'ı da endişelendirdi. Kırmızı-beyazlılar, kış transfer döneminin son günlerinde Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için koronavirüs önlemi aldı. 30 yaşındaki futbolcuyu virüs salgınına karşı kulüp tesislerden uzak tutma kararı alan İngiliz Kulübü, virüsün 14 günlük kuluçka dönemini gözlemledikten sonra süreci tekrar değerlendirecek.
Resmi rakamlara göre Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle 1369 kişi yaşamını yitirdi.
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