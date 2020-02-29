29 Şubat 2020, Cumartesi
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Lazio 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Serie A'nın 26. haftasında Lazio, sahasında konuk ettiği Bologna'yı Romero ve Correa'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İtalya Ligi'nin 26. haftasında Lazio ile Bologna, Stadio Olimpico'dan karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 18. dakikada Luis Alberto Romero ve 21. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Bologna ise 34 puanla 10. sırada kaldı.
Serie A'nın 27. haftasında Lazio, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Atalanta deplasmanına konuk olacak. Bologna ise 8 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de sahasında Juventus'u ağırlayacak.
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