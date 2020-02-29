29 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

Lazio maç fazlasıyla lider
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Serie A'nın 26. haftasında , sahasında konuk ettiği Bologna'yı ve 'nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İtalya Ligi'nin 26. haftasında ile Bologna, Stadio Olimpico'dan karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 18. dakikada Luis Alberto ve 21. dakikada Joaquin 'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Bologna ise 34 puanla 10. sırada kaldı.

Serie A'nın 27. haftasında Lazio, 7 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Atalanta deplasmanına konuk olacak. Bologna ise 8 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de sahasında 'u ağırlayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak sakatlandı Ozan Kabak sakatlandı
Newcastle-Burnley maçında gol sesi çıkmadı Newcastle-Burnley maçında gol sesi çıkmadı
West Ham galibiyet hasretini bitirdi West Ham galibiyet hasretini bitirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör