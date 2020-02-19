Manchester City 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU (MAÇ ÖZETİ İZLE)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, sahasında West Ham United'ı Rodri ve De Bruyne'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti.
Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile West Ham United, Al Ittihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 30. dakikada Rodri ve 62. dakikada Kevin De Bruyne'nin golleriyle 2-0 yenerek bu sezonki 17. galibiyetini aldı.
City, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 2. sıradaki yerini korurken; West Ham United 24 puanla 18. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, 22 Şubat Cumartesi TSİ 20.30'da deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. West Ham United ise 24 Şubat Pazartesi TSİ 23.00'te Anfield'da Liverpool'un konuğu olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...