20 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU (MAÇ ÖZETİ İZLE)

City sahasında West Ham'ı devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.02.2020

İngiltere 'in 26. haftasında , sahasında 'ı Rodri ve De Bruyne'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti.

'in 26. haftasında ile , Al Ittihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 30. dakikada Rodri ve 62. dakikada Kevin De Bruyne'nin golleriyle 2-0 yenerek bu sezonki 17. galibiyetini aldı.

City, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 2. sıradaki yerini korurken; West Ham United 24 puanla 18. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, 22 Şubat Cumartesi TSİ 20.30'da deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. West Ham United ise 24 Şubat Pazartesi TSİ 23.00'te Anfield'da 'un konuğu olacak.

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