14 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Milan son dakikada yıkıldı | İtalya Kupası: Milan 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU)

Milan son dakikada yıkıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

yarı final ilk maçında Milan, sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 61. dakikada Ante Rebic'ten gelirken, konuk ekibin golünü 90. dakikada penaltıdan kaydetti.

yarı final ilk maçında Çizme'nin iki devi Milan ile , 'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcu 'nun ilk 11'de başladığı ve 87 dakika oyunda kaldığı mücadelede ev sahibi ekip, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kalarak final avantajını yitirdi. Öte yandan Milan'da Theo Hernandez, 71. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RONALDO REKORUNU GÜNCELLEDİ

Geçtiğimiz günlerde üst üste 10 maçta da gol atarak Juventus tarihine geçen , 11. maçında da gol atarak kendi rekorunu güncelledi. Portekizli yıldız, Juventus tarihinde üst üste 11 maçta gol atan tek futbolcu konumunda bulunuyor.

İtalya Kupası yarı finalinde Milan ile Juventus arasındaki rövanş maçı, 4 Mart Çarşamba günü saat TSİ 22.45'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

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