14 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Özet görüntüler aspor.com.tr'de...

Wolverhampton - Leicester City maçına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

İngiltere 'in 26. haftasında sahasında Çağlarlı ile karşılaşacak. 2 haftadır galip gelemeyen ev sahibi , Leicester'ı devirip bu hasretine son vermek istiyor. Leicester City ise son 2 haftada 4 puan aldı. Peki Wolverhampton - Leicester City karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İngiltere 'in 26. haftasında evinde 'i ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi ev sahibinin geride kalan 25 haftada 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 35 puan toplayan ekip, 9. sırada yer alıyor. Ayrıca Premier Lig'de 'den sonra en çok berabere kalan takım konumunda...

Konuk ekip Leicester City ise 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 49 puanla 'nin 2 puan gerisinde bulunan Leicester, 3. sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki son 4 karşılaşmada 2 ekip 2 kez yenişemezken, 1'er kez de sahadan galibiyetle ayrıldılar.

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Molineux Ground Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek. Dev mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ aspor.com.tr'de

Dev mücadelenin özet görüntülerini karşılaşma sonunda sitemizde bulabilirsiniz...

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