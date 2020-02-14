Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Özet görüntüler aspor.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton sahasında Çağlarlı Leicester City ile karşılaşacak. 2 haftadır galip gelemeyen ev sahibi Wolves, Leicester'ı devirip bu hasretine son vermek istiyor. Leicester City ise son 2 haftada 4 puan aldı. Peki Wolverhampton - Leicester City karşılaşması ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton evinde Leicester City'i ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi ev sahibinin geride kalan 25 haftada 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. 35 puan toplayan ekip, 9. sırada yer alıyor. Ayrıca Premier Lig'de Arsenal'den sonra en çok berabere kalan takım konumunda...

Konuk ekip Leicester City ise 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 49 puanla Manchester City'nin 2 puan gerisinde bulunan Leicester, 3. sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki son 4 karşılaşmada 2 ekip 2 kez yenişemezken, 1'er kez de sahadan galibiyetle ayrıldılar.

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Molineux Ground Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek. Dev mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ aspor.com.tr'de

Dev mücadelenin özet görüntülerini karşılaşma sonunda sitemizde bulabilirsiniz...