MAÇ SONUCU | Heerenveen 0-1 Feyenoord

Hollanda Eredivisie'nin 21'nci haftasında milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'un takımı ile ilk maçında ilk golünü attığı müsabakada Feyenoord sahasında Emmen'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 11'nci galibiyetini elde etti ve puanını 40'a yükseltti. Emmen ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı ve 22 puanda kaldı.