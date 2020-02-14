14 Şubat 2020, Cuma
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MAÇ SONUCU | Heerenveen 0-1 Feyenoord
Giriş Tarihi: 14.02.2020
Hollanda Kupası çeyrek final karşılaşmasında Heerenveen sahasında Feyenoord'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Feyenoord Leroy Fer'in golüyle 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Milli futbolcumuz Oğuzhan Özyakup 80. dakika oyuna girdi ve 10 dakika süre aldı.
Hollanda Kupası çeyrek final mücadelesinde Heerenveen evinde Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Feyenoord, 15. dakikada Leroy Fer'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi, golle buluşamadı ve karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla beraber Feyenoord yarı finale yükselirken, milli oyuncumuz Oğuzhan Özyakup ise karşılaşmada 10 dakika süre aldı.
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