14 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Heerenveen 0-1 Feyenoord

Oğuzhanlı Feyenoord yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.02.2020

karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Feyenoord 'in golüyle 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Milli futbolcumuz 80. dakika oyuna girdi ve 10 dakika süre aldı.

mücadelesinde evinde ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Feyenoord, 15. dakikada 'in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi, golle buluşamadı ve karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Feyenoord yarı finale yükselirken, milli oyuncumuz ise karşılaşmada 10 dakika süre aldı.

Oğuzhan Feyenoord'da siftahı yaptı haberin devamı

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