15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Erling Haaland yine boş geçmedi

Erling Haaland yine boş geçmedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Bundesliga'nın 22. haftasında , sahasında 'u 4-0 mağlup etti. Dortmund ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Piszczek, 49. dakikada Sancho, 54. dakikada Haaland ve 74. dakikada Guerreiro kaydetti.

Bundesliga'nın 22. haftasında ile , 'ta kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta 'e 4-3 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Dortmund, rakibini 4-0 mağlup ederek puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Frankfurt ise 28 puanla 9. sırada kaldı.

HAALAND'DAN 5. MAÇTA 8. GOL

Ara döneminde 'tan Borussia Dortmund'a transfer olan ve yeni takımıyla müthiş bir başlangıç yapan , Frankfurt maçını da boş geçmedi. Norveçli golcü, mücadelenin 54. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydederek galibiyete katkıda bulundu. Dortmund formasıyla Bundesliga'daki beşinci maçına çıkan Haaland, 8. golünü kaydetti.

Bundesliga'nın 23. haftasında Borussia Dortmund, 22 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da deplasmanda ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt ise 24 Şubat Pazartesi günü saat 22.30'da Union 'i konuk edecek.

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