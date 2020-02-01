02 Şubat 2020, Pazar

FUTBOL

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da siftahı yaptı

Oğuzhan Feyenoord'da siftahı yaptı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Hollanda Eredivisie'nin 21'nci haftasında milli oyuncu 'un takımı ile ilk maçında ilk golünü attığı müsabakada Feyenoord sahasında Emmen'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 11'nci galibiyetini elde etti ve puanını 40'a yükseltti. Emmen ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı ve 22 puanda kaldı.

Feijenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi. Feyenoord, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Kırmızı-beyazlıları galibiyeti getiren golleri 2'nci dakika milli futbolcu , 64'üncü dakikada Jörgensen ve 80'inci dakikada Sinisterra kaydetti.

OĞUZHAN İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

'tan sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup ilk maçında karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yeni takımı ile çıktığı ilk müsabakada 2'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Özyakup takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu karşılaşmanın 63'üncü dakikasında yerini Renato Tapia'ya bıraktı.




Kaynak: DHA
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