AEK yarı finalde | AEK 4-0 Panetolikos (MAÇ SONUCU)

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde AEK, 1-1'in rövanşında sahasında ağırladığı Panetolikos'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Atina ekibine turu getiren golleri Oliveira, Krsticic, Albanis ve Livaja kaydetti.

Yunanistan Kupası çeyrek finalinde AEK ile Pantelikos, Atina Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, 1-1 berabere biten maçın rövanşında rakibini 7. dakikada Nelson Oliveira, 36. dakikada Nenad Krsticic, 78. dakikada Christos Albanis ve 88. dakikada penaltıdan Marko Livaja'nın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.