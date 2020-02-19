19 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

AEK yarı finalde | AEK 4-0 Panetolikos (MAÇ SONUCU)

AEK Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.02.2020

, 1-1'in rövanşında sahasında ağırladığı Panetolikos'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ekibine turu getiren golleri , , ve Livaja kaydetti.

ile Pantelikos, Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, 1-1 berabere biten maçın rövanşında rakibini 7. dakikada Nelson , 36. dakikada Nenad , 78. dakikada Christos ve 88. dakikada penaltıdan Marko Livaja'nın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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