09 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - West Ham United maçına fırtına engeli

M. City - West Ham maçına fırtına engeli
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 26. haftasında bugün oynanacak olan - maçı fırtına tehlikesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde etkili olması beklenen Ciara Fırtınası, bugün saat 19.30'da oynanacak olan - maçını erteletti. Manchester City kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olağan dışı hava koşulları nedeniyle stadyuma gelecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla West Ham United ile oynanacak olan karşılaşma ertelenmiştir" denildi.




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