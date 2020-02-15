15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley'den kritik galibiyet | ÖZET İZLE

Burnley'den kritik galibiyet
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

İngiltere 'in 26. haftasında , deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ashmey Westwood ve 60. dakikada Matej Vydra'dan gelirken, ev sahibi ekibinin tek golünü 18. dakikada Danny Ings kaydetti.

'in 26. haftasında Southampton ile , St Mary's Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, Westwood ve Vydra'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın Ings ile bulduğu tek gol, puan kaybına engel olamadı.

Burnley bu sonuçla puanını 34'e yükselterek maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Southampton ise 31 puanla 13. sırada kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Burnley, 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Southampton ise aynı gün ve aynı saatte sahasında 'yı konuk edecek.

İşte Southampton - Burnley maçının özeti:

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