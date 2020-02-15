Burnley'den kritik galibiyet | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Burnley, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ashmey Westwood ve 60. dakikada Matej Vydra'dan gelirken, ev sahibi ekibinin tek golünü 18. dakikada Danny Ings kaydetti.
Premier Lig'in 26. haftasında Southampton ile Burnley, St Mary's Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk takım, Westwood ve Vydra'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın Ings ile bulduğu tek gol, puan kaybına engel olamadı.
Burnley bu sonuçla puanını 34'e yükselterek maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Southampton ise 31 puanla 13. sırada kaldı.
Premier Lig'in 27. haftasında Burnley, 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Southampton ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.
İşte Southampton - Burnley maçının özeti:
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