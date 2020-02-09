09 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Anderson Talisca Çin'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Talisca Çin'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Ligi ekiplerinden forması giyen ve adı ara döneminde , , gibi devleriyle anılan Anderson Çin'de patlak veren Corona virüsü ve takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

2016-2018 yılları arasında 'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan Anderson , 2018 yılında 5.8 milyon Euro karşılığında ekiplerinden kiralanmış, Ocak 2019'da 19.2 milyon Euro bonservis bedeliyle aynı takıma olmuştu.

Çin'de Wuhan kentinde patlak veren ve dünyanın birçok yerine yayılan Corona virüs nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan ve ara transfer döneminde adı Beşiktaş, , gibi kulüpleriyle anılan Brezilyalı futbolcu, yaptığı açıklamayla transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Talisca, yaptığı açıklamada "Devamlı transfer mesajları alıyorum. Herkes Çin'den ayrılıp ayrılmayacağımı soruyor. Corona virüs nedeniyle biraz tatil yaptım, ailem benim için endişelendi ama Çin'den ayrılmayı düşünmüyorum. 'ya da dönmeyeceğim." ifadelerine yer vererek transfer söylentilerine noktayı koydu.

Guangzhou Evergrande formasıyla 45 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 32 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Joaquin resmen imzaladı! 40 yaşına kadar... Joaquin resmen imzaladı! 40 yaşına kadar...
Juventus'a Verona çelmesi Juventus'a Verona çelmesi
7 gollü düelloda kazanan Leverkusen 7 gollü düelloda kazanan Leverkusen
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör