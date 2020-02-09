Anderson Talisca Çin'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen ve adı ara transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Süper Lig devleriyle anılan Anderson Talisca Çin'de patlak veren Corona virüsü ve takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan Anderson Talisca, 2018 yılında 5.8 milyon Euro karşılığında Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande kiralanmış, Ocak 2019'da 19.2 milyon Euro bonservis bedeliyle aynı takıma transfer olmuştu.

Çin'de Wuhan kentinde patlak veren ve dünyanın birçok yerine yayılan Corona virüs nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan ve ara transfer döneminde adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Süper Lig kulüpleriyle anılan Brezilyalı futbolcu, yaptığı açıklamayla transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Talisca, yaptığı açıklamada "Devamlı transfer mesajları alıyorum. Herkes Çin'den ayrılıp ayrılmayacağımı soruyor. Corona virüs nedeniyle biraz tatil yaptım, ailem benim için endişelendi ama Çin'den ayrılmayı düşünmüyorum. Brezilya'ya da dönmeyeceğim." ifadelerine yer vererek transfer söylentilerine noktayı koydu.

Guangzhou Evergrande formasıyla 45 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 32 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.