15 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 3-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

RB Leipzig maç fazlasıyla lider
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Bundesliga'nın 22. haftasında RB Leipzig, sahasında 'i 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lukas Klostermann, 39. dakikada Patrik Schick ve 46. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

'nin 22. haftasında RB Leipzig ile kozlarını paylaştı. Rakibini Klostermann, Schick ve Mukiele'nin golleriyle mağlup eden ev sahibi ekip, puanını 45'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Werder Bremen ise 17 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 23. haftasında RB Leipzig, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanda 04 ile karşılaşacak. Werder Bremen ise aynı gün saat 17.30'da sahasında 'u konuk edecek.

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