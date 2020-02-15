15 Şubat 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
RB Leipzig 3-0 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Bundesliga'nın 22. haftasında RB Leipzig, sahasında Werder Bremen'i 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Lukas Klostermann, 39. dakikada Patrik Schick ve 46. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.
Almanya Ligi'nin 22. haftasında RB Leipzig ile Werder Bremen kozlarını paylaştı. Rakibini Klostermann, Schick ve Mukiele'nin golleriyle mağlup eden ev sahibi ekip, puanını 45'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Werder Bremen ise 17 puanla 17. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 23. haftasında RB Leipzig, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacak. Werder Bremen ise aynı gün saat 17.30'da sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...