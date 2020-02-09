Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Süper Lig'in ikinci yarısına üst üste galibiyetlerle giriş yaparak yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Aslan, sezon sonunda 23. şampiyonluğunu kazanarak en yakın takipçi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını açmak istiyor. Bu doğrultuda ikinci yarıdaki çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray ile ilgili yabancı basından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 13:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





