09 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Süper Lig'in ikinci yarısına üst üste galibiyetlerle giriş yaparak yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Son 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Aslan, sezon sonunda 23. şampiyonluğunu kazanarak en yakın takipçi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını açmak istiyor. Bu doğrultuda ikinci yarıdaki çıkışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda hareket edecek olan Galatasaray ile ilgili yabancı basından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 13:23
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla isteneni veremeyen ve sergilenen oyunla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarıya bambaşka bir giriş yaptı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor galibiyetleriyle çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına dahil oldu.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Hızlı bir ara transfer dönemi geçiren ve takımda birçok yenilik yapan Aslan, Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Yaptığı transferle birlikte takımdan gönderdiği isimlerle de gündem olan Cimbom, sezon başında transfer ettiği Ryan Babel'i Ajax'a, Emre Mor'u ise Olympiakos'a kiraladı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sezon sonunda...

Galatasaray'da ayrıca sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama ve kadroda düşünülmeyen Yuto Nagatomo'nun sözleşmeleri de askıya alındı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki TFF listesine bildirilmeyen Martin Linnes ve sakatlığını atlatan Emre Akbaba'ya lisans çıkartarak bu iki oyuncuyu ikinci yarı kadrosuna dahil etti.

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