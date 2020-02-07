07 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Bundesliga ekiplerinden 04'e forma giyen milli yıldızımız hakkında Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı! Buna göre mavi-beyazlı ekip Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini 2021'den itibaren 45 milyon Euro olarak belirledi...

Alman Bild'de yer alan habere göre, 04'e transfer olan milli stoperin sözleşmesinde 2021 yazından itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

TARİHE GEÇECEK

, bu rakama satılması durumunda Schalke 04 kulüp tarihine de adını yazdırmış olacak. Mavi-beyazlı kulübün en pahalı satışı 50 milyon Euro ile Leroy Sane olmuştu. Sane, 'nin yolunu tutmuştu.

Bu durumda Ozan, satılması durumunda kulüp tarihinin en pahalı 2. ismi konumuna geçecek.

Schalke 04, milli stoperimiz için Stuttgart'a 15 milyon Euro ödemişti. Bu sezon 17 karşılaşmada 3 gol atan genç oyuncu Ozan'ın, 'ımızın kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim sözleri! haberin devamı
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