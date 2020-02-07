Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e forma giyen milli yıldızımız Ozan Kabak hakkında Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı! Buna göre mavi-beyazlı ekip Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini 2021'den itibaren 45 milyon Euro olarak belirledi...

Alman Bild'de yer alan habere göre, Schalke 04'e transfer olan milli stoperin sözleşmesinde 2021 yazından itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

TARİHE GEÇECEK

Ozan Kabak, bu rakama satılması durumunda Schalke 04 kulüp tarihine de adını yazdırmış olacak. Mavi-beyazlı kulübün en pahalı satışı 50 milyon Euro ile Leroy Sane olmuştu. Sane, Manchester City'nin yolunu tutmuştu.

Bu durumda Ozan, satılması durumunda kulüp tarihinin en pahalı 2. ismi konumuna geçecek.

Schalke 04, milli stoperimiz için Stuttgart'a 15 milyon Euro ödemişti. Bu sezon 17 karşılaşmada 3 gol atan genç oyuncu Ozan'ın, Milli Takım'ımızın EURO 2020 kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.