Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya pahalı hediye!

5 Şubat tarihinde 35 yaşına giren Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez, büyük bir doğum günü hediyesi verdi. Rodriguez, bu hediye için adeta bir serveti gözden çıkarttı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde 35. yaşını kutladı.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, 35 yaşına giren sevgilisine doğumgünü hediyesi olarak lüks bir cip hediye etti.

LÜKS MARKA CİP HEDİYE ETTİ

Sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile kutlama yapan dünya yıldızına kız arkadaşından beklenmedik bir hediye geldi. Araba koleksiyonu olan ve arabaları çok sevdiği bilinen Ronaldo'ya, kız arkadaşı koleksiyonuna bir parça daha ekledi.

Portekizli futbolcuya hediye olarak 600 bin pound (yaklaşık 4.6 milyon TL) değerinde lüks bir cip hediye etti.

Georgina Rodríguez'in mini bir servet değerindeki aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

"BALIKÇI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Öte yandan 5 Şubat'ta 35. yaşını kutlayan Cristiano Ronaldo ülkesinde verdiği röportajda çocukluk anılarından söz etti. Canal 11'e konuşan Cristiano Ronaldo kariyerinin beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, ''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım kulüpler ve kazandığım başarılar aklımın ucundan bile geçmiyordu'' dedi.