07 Şubat 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya pahalı hediye!

Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya pahalı hediye!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

5 Şubat tarihinde 35 yaşına giren 'un dünya yıldızı 'ya kız arkadaşı , büyük bir doğum günü hediyesi verdi. Rodriguez, bu hediye için adeta bir serveti gözden çıkarttı!

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta kariyerini sürdüren , geçtiğimiz günlerde 35. yaşını kutladı.

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı , 35 yaşına giren sevgilisine doğumgünü hediyesi olarak lüks bir cip hediye etti.

LÜKS MARKA CİP HEDİYE ETTİ

Sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğlu Cristiano . ile kutlama yapan dünya yıldızına kız arkadaşından beklenmedik bir hediye geldi. Araba koleksiyonu olan ve arabaları çok sevdiği bilinen Ronaldo'ya, kız arkadaşı koleksiyonuna bir parça daha ekledi.

Portekizli futbolcuya hediye olarak 600 bin pound (yaklaşık 4.6 milyon TL) değerinde lüks bir cip hediye etti.

Georgina Rodríguez'in mini bir servet değerindeki aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

"BALIKÇI OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Öte yandan 5 Şubat'ta 35. yaşını kutlayan Cristiano Ronaldo ülkesinde verdiği röportajda çocukluk anılarından söz etti. Canal 11'e konuşan Cristiano Ronaldo kariyerinin beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, ''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım kulüpler ve kazandığım başarılar aklımın ucundan bile geçmiyordu'' dedi.

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