08 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Everton 3-1 Crystal Palace

Everton'a Theo Walcott'tan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Everton 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini , Richarlison ve Calvert-Lewin atarken, konuk ekibin tek golünü ise Benteke attı. Devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a sezon sonuna kadar kiralık giden milli yıldızımız maçta forma giymedi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında 'ın golüyle 1-0 öne geçen , ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya konuk ekip baskıyla başlarken, 51. dakikada Benteke ile 1-1 eşitliği sağladı. Benteke'nin golüne 58. dakika Richarlison cevap verirken, maç skorunu ise Calvert-Lewin belirledi 3-1.

WALCOTT SAKATLANDI

Karşılaşmanın 18. dakikasında 'un asistinde Bernard golü attı ve ev sahibi ekip Everton karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Golün asistini yapan Walcott, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 30 yaşındaki oyuncunun yerine Sidibe oyuna girdi.

Walcott'un baldırının attığı ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı bildirildi.

İngiliz futbolcu bu sezon Everton'da 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam! Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam!
Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam! Ozan Kabak için dudak uçuklatan rakam!
Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya pahalı hediye! Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya pahalı hediye!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör