MAÇ SONUCU | Everton 3-1 Crystal Palace
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Everton 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Bernard, Richarlison ve Calvert-Lewin atarken, konuk ekibin tek golünü ise Benteke attı. Devre arası transfer döneminde Everton'dan Crystal Palace'a sezon sonuna kadar kiralık giden milli yıldızımız Cenk Tosun maçta forma giymedi.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Bernard'ın golüyle 1-0 öne geçen Everton, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya konuk ekip baskıyla başlarken, Crystal Palace 51. dakikada Benteke ile 1-1 eşitliği sağladı. Benteke'nin golüne 58. dakika Richarlison cevap verirken, maç skorunu ise Calvert-Lewin belirledi 3-1.
WALCOTT SAKATLANDI
Karşılaşmanın 18. dakikasında Theo Walcott'un asistinde Bernard golü attı ve ev sahibi ekip Everton karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Golün asistini yapan Walcott, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 30 yaşındaki oyuncunun yerine Sidibe oyuna girdi.
Walcott'un baldırının attığı ve sahalardan ne kadar uzak kalacağının yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı bildirildi.
İngiliz futbolcu bu sezon Everton'da 22 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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