Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim sözleri!

"AVRUPA HEDEFİM HER ZAMAN VARDI"

"Ben Galatasaray Akademisi'nin bir ürünüyüm. Orada çok iyi bir eğitim aldım, sonra zaten Fatih hoca sağ olsun, beni A takıma çıkardı. Ondan sonra zaten her zaman bir Avrupa hedefim vardı."