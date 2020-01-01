01 Ocak 2020, Çarşamba
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Ozan Kabak'tan flaş Fatih Terim sözleri!
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini geçen ve ara transfer döneminde Stuttgart'a transfer olmasını ardından sezon başında bir başla Alman ekibi Schalke 04'ün yolunu tutan Ozan Kabak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de konuştu.
Giriş Tarihi: 01.01.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 21:57
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