02 Şubat 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo rekor kırdı Juventus kazandı

Ronaldo rekor kırdı Juventus kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

’nin () 22. haftasında lider , sahasında ağırladığı ’yı 3-0 yendi. Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakayı, hakem Fabrizio Pasqua yönetti.

İki takımın karşılıklı kontrollü hücumlarıyla başlayan maçın 37. dakikasında 'in çektiği şutun Fiorentinalı German Pezzalla'nın eline çarptığını VAR yardımıyla tespit eden hakem Pasqua penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını gole çeviren 'un Portekizli yıldızı , takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu sonuçla, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, 76. dakikada Fiorentinalı Federico Ceccherini, Rodrigo Bentancur'u ceza sahasında yere düşürünce hakem Pasqua penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltı atışını gole çeviren Ronaldo, takımı adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Juventus 90+1. dakikada Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in golüyle farkı 3'e çıkartarak, maçın skorunu tayin etti: 3-0

Diğer yandan, Cristiano Ronaldo, Juventus'ta 2005'te Fransız golcü David Trezeguet'den bu yana ligde 9 maç üst üste gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Lider Juventus Napoli deplasmanında kaybetti

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