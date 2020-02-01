01 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Montpellier'i 5 golle geçti

PSG rakibini 5 golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'nde (Ligue 1) 22. hafta maçında lider Saint-Germain (), konuk ettiği Montpellier'i 5-0 yendi.

Ev sahibi ekip, 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada , 44. dakikada Daniel Congre (kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawa'nın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Montpellier'de 17. dakikada Dimitry Bertaud ve 88. dakikada Joris Chotard kırmızı kart gördü.

Puanını 55'e yükselten liderliğini sürdürürken, Montpellier 33 puanda kaldı.

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