01 Şubat 2020, Cumartesi
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PSG Montpellier'i 5 golle geçti
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 22. hafta maçında lider Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Montpellier'i 5-0 yendi.
Ev sahibi ekip, 8. dakikada Pablo Sarabia, 41. dakikada Angel Di Maria, 44. dakikada Daniel Congre (kendi kalesine), 57. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Layvin Kurzawa'nın attığı gollerle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.
Montpellier'de 17. dakikada Dimitry Bertaud ve 88. dakikada Joris Chotard kırmızı kart gördü.
Puanını 55'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Montpellier 33 puanda kaldı.
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