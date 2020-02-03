03 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Korona virüsü sonrası Çin'den ayrılıyor! Talisca'nın yeni takımı...

Korona virüsü sonrası Çin'den ayrılıyor! Talisca'nın yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 Giriş Tarihi: 03.02.2020

Bir dönem ülkemizde forması giyen ve siyah-beyazlı takımın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Anderson , 'in Guangzhou Evergrande takımında kariyerini sürdürüyor. Çin'de de başarılı bir performans sergileyen Talisca, Çin'deki korona virüsü sonrasında takımından ayrılmak istediği öne sürüldü. Brezilyalı yıldız için sürpriz bir kulüp devreye girdi. 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta yıldızını parlatmış, birçok Avrupa kulübü kendisini istemesine rağmen sürpriz bir tercihle Çin'e olmuştu.

Brezilyalı yıldız, kulübünde de parmak ısırtan performansa imza atarken, ülkede yaygınlaşan 'korona virüsü' nedeniyle ayrılmaya karar verdiği duyuruldu.

basınında yer alan habere göre , 'yı edebilmek için girişimlere başladı. 'ın eski yıldızı 'nun da formasını terlettiği Sambacılar, yıldız futbolcuya resmen talip oldu.

LUXEMBURGO İSTİYOR

Öte yandan Palmeiras'ın teknik direktörü 'nun da Talisca'yı kulübünde görmek için can attığı kaydedildi. Tecrübeli teknik adam, Talisca'nın transferi için yönetime onay verdi.

MALİYETİ EL YAKIYOR

Talisca'nın Palmeiras transferindeki tek sorun, oyuncunun yıllık ücreti olarak görülüyor. Brezilya kulübünün yöneticilerinin, hem Talisca hem de kulübüyle bu konuda görüşmelere başladığı kaydedildi. Menajer , Talisca'nın 'tan ayrılık sürecini açıkladığı konuşmasında oyuncunun parayı seçtiğini ifade ederken, "Talisca, 2 senelik kiralık geldi. Satın alma opsiyonu 25 milyon Euro'ydu. Çok büyük bir para. Talisca'ya Çin'den 11,5 milyon Euro yıllık maaş teklif ettiler. Talisca, parayı seçti." demişti.

'TALISCA ÇİN'DE KAHRAMAN GİBİ'

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Talisca, Çin'de adeta bir kahraman gibi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 27 müsabakada 16 gol 3 asistlik performans sergiledi.

MASKE İLE GEZİYOR

Öte yandan Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüsü için Talisca da önlem alırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüz maskesi ile yaşadığını belirtmişti.

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