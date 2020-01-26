27 Ocak 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Lider Juventus Napoli deplasmanında kaybetti

Lider Juventus Napoli deplasmanında kaybetti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 27.01.2020

’nin (Serie A) 21. haftasında , konuk ettiği lig lideri 'u 2-1 yendi.

'deki San Paolo Stadı'nda oynanan haftanın kapanış maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi takım, aradığı golü 63. dakikada Piotr Zielinski ile buldu ve 1-0 öne geçti.

86. dakikada Lorenzo Insigne, Napoli adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı: 2-0. 90. dakikada, sahneye çıkan 'un Portekizli yıldızı , farkı bire indiren golü atsa da siyah-beyazlı takım için yeterli olmadı.

Napoli deplasmanında 2-1 mağlup olan Juventus, 51 puanla zirvedeki yerini korurken şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi.

Siyah-beyazlıların ligde 5 maçlık galibiyet serisi bu maçla son bulurken Juventus, bu sezondaki ikinci yenilgisini yine bir deplasman mücadelesinde almış oldu. Siyah-beyazlı takım, ligde en son 15. haftada Lazio'ya deplasmanda boyun eğmişti.

Büyük umutlarla girdiği sezonda inişli-çıkışlı performansıyla dikkati çeken Napoli ise evinde 6 maç aradan sonra galip gelirken ligde son 3 haftadır süren mağlubiyet serisini de Juventus maçındaki galibiyetle sonlandırdı.

Juventus galibiyetiyle Napoli, puanını 27'ye yükselterek, puan tablosunda 10. sıraya çıktı.

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