28 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hatem Ben Arfa Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu

Ben Arfa resmen transfer oldu! İşte yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

Son olarak Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen ve yaz sezonunda herhangi bir kulüple anlaşamayan Hatem 'nın yeni adresi belli oldu.

Fransız yıldız Hatem 'nın yeni takımı belli oldu! Adı sıkça ile anılan Fransız orta saha oyuncusu, İspanya ekiplerinden 'e oldu.

İspanyol ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Fransız yıldız, Salı günü Valladolid'in yeni oyuncusu olarak sözleşmeyi imzaladı. Çarşamba günü, teknik direktör Sergio Gonzalez yönetimindeki takımla çalışmalara başlayacak.

Geçtiğimiz yaz sezonunda bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Ben Arfa, Rennes ile olan ilişkisini sona erdirmişti. Ayrıca, futbol dünyasında kayda değer bir kariyer biriktirmişti. Fransa Milli Takımı ile 15 kez sahaya çıkan futbolcu, İngiltere'de 388 resmi maç oynadı ve Lyon, Marsilya, Newcastle, Hulla City, Nice, Paris Saint-Germain ve Rennes'te forma giydi.

Ben Arfa için Salı günü Jose Zorrila Stadyumu'nda basına toplantısı düzenlenecek."

HAYAL ETTİĞİ TAKIMA...

Ben Arfa'nın Valladolid'i tercih etmesindeki en önemli nedenin İspanyol tesmilcisinin başkanının, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario olduğu ortaya çıktı.

ENES ÜNAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLDU

Öte yandan Fransız yıldız, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen 'ın takım arkadaşı oldu.

GALATASARAY VE FLAMENGO'YU REDDETTİ

Uluslararası kaynaklı haberlerde, Hatem Ben Arfa'nın geçtiğimiz haftalarda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'dan ve Galatasaray'dan teklif aldığı belirtilmiş, yıldızın ismin teklifleri geri çevirdiği ve Valladolid'e geçiş yapacağı aktarılmıştı.

F.Bahçe ve G.Saray istemişti! İspanya'ya gidiyor... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal bir üst turda! Arsenal bir üst turda!
Christian Eriksen Inter'de Christian Eriksen Inter'de
Kerim Frei'nin yeni adresi belli oldu Kerim Frei'nin yeni adresi belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör