Hatem Ben Arfa Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu
Son olarak Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen ve yaz transfer sezonunda herhangi bir kulüple anlaşamayan Hatem Ben Arfa'nın yeni adresi belli oldu.
Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu! Adı sıkça Galatasaray ile anılan Fransız orta saha oyuncusu, İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'e transfer oldu.
İspanyol ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Fransız yıldız, Salı günü Valladolid'in yeni oyuncusu olarak sözleşmeyi imzaladı. Çarşamba günü, teknik direktör Sergio Gonzalez yönetimindeki takımla çalışmalara başlayacak.
Geçtiğimiz yaz sezonunda bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Ben Arfa, Rennes ile olan ilişkisini sona erdirmişti. Ayrıca, futbol dünyasında kayda değer bir kariyer biriktirmişti. Fransa Milli Takımı ile 15 kez sahaya çıkan futbolcu, İngiltere'de 388 resmi maç oynadı ve Lyon, Marsilya, Newcastle, Hulla City, Nice, Paris Saint-Germain ve Rennes'te forma giydi.
Ben Arfa için Salı günü Jose Zorrila Stadyumu'nda basına toplantısı düzenlenecek."
HAYAL ETTİĞİ TAKIMA...
Ben Arfa'nın Valladolid'i tercih etmesindeki en önemli nedenin İspanyol tesmilcisinin başkanının, Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario olduğu ortaya çıktı.
ENES ÜNAL'IN TAKIM ARKADAŞI OLDU
Öte yandan Fransız yıldız, A Milli Futbol Takımımızda da forma giyen Enes Ünal'ın takım arkadaşı oldu.
GALATASARAY VE FLAMENGO'YU REDDETTİ
Uluslararası kaynaklı haberlerde, Hatem Ben Arfa'nın geçtiğimiz haftalarda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'dan ve Galatasaray'dan teklif aldığı belirtilmiş, yıldızın ismin teklifleri geri çevirdiği ve Valladolid'e geçiş yapacağı aktarılmıştı.
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