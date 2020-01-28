28 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Bournemouth 1-2 Arsenal | MAÇ ÖZETİ

Arsenal bir üst turda!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2020

(FA Cup) 4. Tur karşılaşmasında devi deplasmanda ile karşılaştı. 'Topçular' müsabakadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura çıktı.

İngiltere FA Kupası 4. tur müsabakasında ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 5. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 önet geçti. Arsenal 26'da Nketiah ile farkı 2'ye çıkardı ve maç boyunda karşılaşmayı daha rahat oynayan taraf oldu. Ev sahibi ekip 90+4'te Surridge'nin golüyle farkı 1'e indirse de kupadan elenmekten kurtulamadı.

Bournemouth'un Vitality Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Martin Atkinson yönetti. Mücadeleyi Londra ekibi 2-1 kazandı ve 5. tura yükseldi.

Arsenal'in bu sonucun ardından 5. Turadaki rakibi ise oldu.

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