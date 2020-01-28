28 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fernandinho bir yıl daha Manchester City'de

Fernandinho bir yıl daha Manchester City'de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2020

İngiltere ekibi , Brezilyalı futbolcu 'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Kulübü, 34 yaşındaki 'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, ülkesinde Atletico Paranaense ve 'da 'te oynadıktan sonra 2013'te Manchester City'ye transfer olmuştu.

Takımıyla 299 resmi maça çıkan Fernandinho, İngiltere'de 4 Lig Kupası ve 3 şampiyonluğu yaşadı.

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