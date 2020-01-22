22 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Talisca'dan taraftarı heyecanlandıran transfer yorumu!

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DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

'in takımında kariyerine devam eden Brezilyalı futbolcu Anderson , Instagram üzerinden "Come to " paylaşımına "İnşallah" yorumunu yaptı.

takımlarından 'de forma giyen ve adı sık sık transferde Türk kulüpleriyle anılan Anderson 'dan eski takımı 'ın taraftarlarını heyecanlandıran bir yorum geldi.

Instagram üzerinde bir kullanıcının "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" şeklinde yorum yaptığı bir videonun altına "İnşallah" yazan Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların "Beşiktaş'a mı gelecek?" sorusunu sormasına neden oldu.

2016 ile 2018 yılları arasında Benfica'nın Beşiktaş'a kiraladığı Talisca, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin bitmesinin ardından Çin'e olmuştu. Burada dikkat çeken bir performansa imza atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 45 maçta 32 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

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