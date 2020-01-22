22 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih Alvaro Odriozola'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Bayern Münih'e Real Madrid'den transfer!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

(Bundesliga) ekiplerinden , 'nın takımından 'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Odriozola'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sezon sonuna kadar sürecek sözleşmesini imzaladığı ve bugünkü antrenmana katılacağı belirtildi.

'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Odriozola'nın kalitesiyle takıma yardım edeceğini aktardı.

2018'de Real Sociedad'dan 'e transfer olan ve 27 karşılaşmada forma giyen Odriozola, 'nda 4 kez oynadı.

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