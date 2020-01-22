22 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Juventus Cengizli Roma'ya karşı! İşte muhtemel 11'ler...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

maçında sahasında 'yı ağırlayacak. Son 16 turunda Juventus, Udinese'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Konuk ekip Roma ise Parma'yı deplasmanda 2-0 yenerek Juventus'un rakibi olmuştu. Peki Juventus - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilgiler!

maçında sahasında ile karşılaşacak. Seyir zevki yüksek olması beklenen karşılaşmada milli futbolcumuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

AS Roma'da ise süre verilmesi halinde ve sahada olacak.

JUVENTUS - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Allianz Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Dev mücadele Spor'dan canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - AS ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Juventus: Buffon, Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Roma: Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Cristante, Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert, Kalinic.

İki takımın aralarında oynadığı son 5 maçta Juventus 3 galibiyet aldı. Roma ise 1 galibiyet alırken 1 maç da berabere sonuçlandı.

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MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

* Juventus en son 2018'de, Roma ise 2008'de İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

* İki takım da İtalya Kupası'nı en fazla kazanan takımlar arasında (Juventus 13, Roma 9)

* Juventus ve Roma daha önce bu organizasyonda 16 kez karşı karşıya geldi. İki takımın da 7'şer galibiyeti bulunuyor.

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