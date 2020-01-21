22 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Chelsea 2-2 Arsenal l ÖZET

Londra derbisinde kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

Premier Lig'in 24. haftasında ile arasındaki derbisi 2-2 sona erdi.

24. hafta mücadelesinde , sahasında ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Chelsea'nin gollerini 28. dakikada penaltıdan Jorginho ve 84. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti. Arsenal'in gollerini ise 63. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Hector Bellerin attı. Arsenal'de 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Chelsea 40 puanla 4. sırada, Arsenal ise 30 puanla 10. sırada yer aldı.

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