22 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
MAÇ SONUCU l Chelsea 2-2 Arsenal l ÖZET
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020
Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi.
İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Chelsea'nin gollerini 28. dakikada penaltıdan Jorginho ve 84. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti. Arsenal'in gollerini ise 63. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Hector Bellerin attı. Arsenal'de David Luiz 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Chelsea 40 puanla 4. sırada, Arsenal ise 30 puanla 10. sırada yer aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...