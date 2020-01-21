MAÇ SONUCU l Chelsea 2-2 Arsenal l ÖZET

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi.

İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. İngiltere Premier Ligi 24. hafta mücadelesinde Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Chelsea'nin gollerini 28. dakikada penaltıdan Jorginho ve 84. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti. Arsenal'in gollerini ise 63. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Hector Bellerin attı. Arsenal'de David Luiz 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Chelsea 40 puanla 4. sırada, Arsenal ise 30 puanla 10. sırada yer aldı.