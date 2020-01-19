Cengiz Ünder attı, Roma rahat kazandı!
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Roma, deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder takımının ilk golünü attı.
İtalya Ligi'nde 20. hafta maçında Genoa ile Roma karşı karşıya geldi. Roma deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazandı.
Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığının ardından Cengiz Ünder'e ilk 11'de şans verdi. 22 yaşındaki milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Roma, 44. dakikada Davide Biraschi (kendi kalesine) ve 74. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle sonuca ulaştı. Ev sahibi Genoa'nın tek golü 45. dakikada 36 yaşındaki Goran Pandev'den geldi.
MERT ÇETİN DE GİRDİ
Cengiz Ünder gol attığı maçın 88. dakikasında oyundan çıktı ve yerini Bruno Peres'e bıraktı. Bu sezon 10 lig maçına çıkan Cengiz Ünder ikinci kez fileleri sarsmış oldu. Bir başka milli futbolcu Mert Çetin ise 84'te Davide Santon'un yerine oyuna gişrdi ve kalan bölümde süre aldı.
Bu galibiyetin ardından Roma puanını 38'e yükseltti. Genoa 14 puanda kaldı. İtalya Ligi'nde gelecek hafta Genoa, Fiorentina'ya konuk olacak. Roma, Lazio'yu ağırlayacak.
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