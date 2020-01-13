13 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta Merih Demiral sezonu kapattı!

Merih'ten kötü haber! Sezonu...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 13.01.2020

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma ile karşılaştı. Karşılaşmada konuk ekibin ilk golünü 3. dakikada atan milli futbolcumuz , 16. dakikada sakatlanarak yerini de Ligt'e bırakmıştı. Milli futbolcumuzun son durumu çekilen MR sonucu belli oldu.

İtalyan devi 'ta top koşturan gururumuz Roma ile oynanan maçta golü attıktan kısa süre sonra sakatlık yaşamıştı. Milli oyuncunun son durumu merakla beklenirken Merih Demiral'ın MR'ı çekildi. MR sonucu ön çapraz bağlarında kopma olan milli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi. Teknik direktör Sarri de maç sonu yaptığı açıklamada oyuncunun sakatlık durumunun ciddi göründüğünü dile getirmişti. Merih'in takım arkadaşları Ronaldo ve Dybala da geçmiş olsun mesajları yayınlamışlardı.

Genç stoperin medya paylaşımlarını yapan Team Demiral adlı Instagram hesabı da, oyuncunun sakatlığını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:

Yapılan testler sonucunda Merih'in çapraz bağlarında kopma ve menisküsünde yırtık tespit edildi. Tedavisine bugün itibarıyla başlanacak olan Merih, sahalardan bir süre uzak kalacak.

Önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği kaydedilen yıldız futbolcunun EURO 2020'de A formasıyla mücadele etmesi beklenmiyor.

Bu arada Juventus da milli yıldızla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda geri dön Merih, seni bekliyoruz" yazdı.

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