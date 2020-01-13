13 Ocak 2020, Pazartesi

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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Merih'in takım arkadaşlarından dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız Dybala da maç sonu destek paylaşımları yaptı. İşte teknik direktör Sarri'nin açıklaması ve destek paylaşımları...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 09:19
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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

Serie A'nın 19. haftasındaki önemli mücadeleye, Juventus'ta Merih Demiral'ın, Roma'da da Nicolo Zaniolo'nun sakatlıkları damgasını vurdu.

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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken henüz 3. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte müsait durumdaki Merih Demiral, son dokunuşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu, aynı zamanda milli futbolcu Demiral'ın Juventus formasıyla attığı ilk gol oldu.

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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral'ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt'i oyuna soktu.

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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir değerlendirme yapan Juventus Teknik Direktörü Sarri, maçın 60 dakikalık bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir deplasmandan 3 puanla ayrıldığımız için memnunum" dedi.

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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

"İLK İZLENİMİM CİDDİ BİR SAKATLIK OLDUĞU YÖNÜNDE"

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

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