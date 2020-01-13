13 Ocak 2020, Pazartesi
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Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi
İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Merih'in takım arkadaşlarından dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız Dybala da maç sonu destek paylaşımları yaptı. İşte teknik direktör Sarri'nin açıklaması ve destek paylaşımları...
Giriş Tarihi: 13.01.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 09:19
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