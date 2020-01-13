Juventus'ta Merih Demiral şoku! Hocası Sarri'den açıklama geldi

"İLK İZLENİMİM CİDDİ BİR SAKATLIK OLDUĞU YÖNÜNDE"

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.