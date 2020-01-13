Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz"

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanan ve Juventus'un Roma'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Merih Demiral şoku yaşandı. Takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden ve 16. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kalan Merih Demiral, sezonu kapattı. bu kötü haber sonrası Merih Demiral'ın yıllar öncesine ait bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama ne görüntü! Merih Demiral'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız...