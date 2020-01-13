Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz"
İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanan ve Çapraz yan bağları kopan Merih Demiral, ilk mesajını paylaştı ve EURO 2020'yi gözüne kestirdi.
Juventus'un Roma'ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz yan bağları kopan Milli yıldızımız Merih Demiral'dan ilk açıklama geldi.
"Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." diyen Merih Demiral'ın mesajı şu şekilde:
Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz.
Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere💪🏼 #FinoAllaFine I'd like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX— Merih Demiral (@Merihdemiral) January 13, 2020
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