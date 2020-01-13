13 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz"

Merih Demiral'dan ilk açıklama geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.01.2020

A'nın 19. haftasında oynanan karşılaşmada sakatlanan ve Çapraz yan bağları kopan , ilk mesajını paylaştı ve EURO 2020'yi gözüne kestirdi.

'un Roma'ya karşı oynadığı A maçında çapraz yan bağları kopan Milli yıldızımız 'dan ilk açıklama geldi.

"Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." diyen Merih Demiral'ın mesajı şu şekilde:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. 'nda görüşürüz.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Merih Demiral tanınmaz halde.... haberin devamı

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