13 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Simon Kjaer Milan'da!

Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 13.01.2020

kulüplerinin de radarında olan, ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Danimarkalı stoper Simon , Serie A ekiplerinden 'a kiralandı.

Sevilla oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu:

Yaz transfer döneminde yine ekiplerinden Atalanta'ya kiralanan 30 yaşındaki oyuncu, burada toplam 6 maça çıkmıştı.

, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte yıldız futbolcuyu kiraladı.

Ayrıntılar geliyor...

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