14 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Quique Setien dönemi

Barça'da mutlu son! İşte yeni hocası...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

, Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ernesto Valverde, Mayıs 2017'den bu yana Barcelona'nın başındaydı. Barça'nın yeni hocası ise Quique Setién oldu.

, Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın ardından yerine geçen isim de belli oldu.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu

Detaylar birazdan...

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