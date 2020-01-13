Barcelona'da Quique Setien dönemi

Barcelona, Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ernesto Valverde, Mayıs 2017'den bu yana Barcelona'nın başındaydı. Barça'nın yeni hocası ise Quique Setién oldu.

Barcelona, Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın ardından yerine geçen isim de belli oldu.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu

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