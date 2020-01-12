AS Roma - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus deplasmanda AS Roma ile karşılaşacak. Cengizli, Mertli Roma sahasında Merihli Juventus'u ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi Inter sahasında Atalanta ile berabere kaldı ve Juventus'a liderlik şansı doğdu. Roma ise gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için kazanıp rahatlamak istiyor. Peki AS Roma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri nasıl? İşte maç öncesi tüm bilgiler...

Dev karşılaşma öncesi Juventus'un 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Roma'nın 5 maçlık yenilmemezlik serisini de geçen hafta Torino 2-0 galip gelerek bozmuştu.

MERT ÇETİN MUHTEMEL 11'DE! CENGİZ İSE YEDEK

İtalyan medyasına göre; ev sahibi ekipte stoper Federico Fazio'nun sakatlanmasıyla beraber teknik direktör Paulo Fonseca'nın ilk 11'de temsilcimiz Mert Çetin'e yer verebileceği konuşuluyor. Bir diğer temsilcimiz Cengiz Ünder'in ise maça yedek başlaması bekleniyor.

ROMA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma'nın Olimpiyat Stadı'nda Juventus'u ağırlayacağı maç TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Marco Guida yönetecek ve dev mücadele beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ...

AS Roma: Pau Lopez, Mert Çetin, Mancini, Smalling, Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Sandro, Pjanic, Rabiot, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo.

İki ekip arasında ligde oynanan son 5 karşılaşmayı 2 kez Juventus kazanırken, 2 kez Roma galip geldi. Karşılaşmaların biri ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.