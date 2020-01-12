Paris Saint Germain - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi PSG, 45 puanla lider konumda bulunuyor. Konuk ekip Monaco ise 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, seyir zevki yüksek olacak PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi son bilgiler haberimizde...

Ev sahibi PSG, 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 45 puanla lider konumda bulunuyor. En yakın rakibi Marsilya ile aralarında 4 puan bulunurken PSG'nin 2 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip Monaco ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Monaco için bu karşılaşma aynı zamanda Avrupa vizesine yaklaşmak demek!

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parc des Princes Stadı'nda 23.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Anthony Gautier yönetecek. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG - MONACO MUHTEMEL 11'LERi...

PSG: Navas - Meunier, Thiago Silva (c), Marquinhos, Bernat - Di Maria, Verratti, Paredes, Neymar - Mbappe, Icardi.

Monaco: Lecomte - Aguilar, Glik (c), Maripan, Ballo-Toure - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Martins, Ben Yedder, Balde.

102. RANDEVU

Bu karşılaşma iki takımın 102. randevusu olacak. Daha önce oynanan 101 maçın 30'unu PSG, 44'ünü ise Monaco kazandı. Ev sahibi ekipte Edinson Cavani'nin Monaco'ya karşı daha önceki maçlardan 15 golü bulunuyor. Ayrıca Kylian Mbappe de eski takımına karşı mücadele etmiş olacak.