12 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint Germain - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

PSG - Monaco karşılaşmasına dair tüm bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

Fransa Ligue 1'de sahasında 'yu ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi , 45 puanla lider konumda bulunuyor. Konuk ekip Monaco ise 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, seyir zevki yüksek olacak PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Maç öncesi son bilgiler haberimizde...

Ev sahibi , 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 45 puanla lider konumda bulunuyor. En yakın rakibi Marsilya ile aralarında 4 puan bulunurken PSG'nin 2 maç eksiği bulunuyor.

Konuk ekip ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Monaco için bu karşılaşma aynı zamanda Avrupa vizesine yaklaşmak demek!

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parc des Princes Stadı'nda 23.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Anthony Gautier yönetecek. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG - MONACO MUHTEMEL 11'LERi...

PSG: Navas - Meunier, (c), Marquinhos, Bernat - , Verratti, Paredes, - Mbappe, Icardi.

Monaco: Lecomte - Aguilar, Glik (c), Maripan, Ballo-Toure - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Martins, Ben Yedder, Balde.

102. RANDEVU

Bu karşılaşma iki takımın 102. randevusu olacak. Daha önce oynanan 101 maçın 30'unu PSG, 44'ünü ise Monaco kazandı. Ev sahibi ekipte 'nin Monaco'ya karşı daha önceki maçlardan 15 golü bulunuyor. Ayrıca Kylian Mbappe de eski takımına karşı mücadele etmiş olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Aston Villa - Manchester City maçına dair son bilgiler! Aston Villa - Manchester City maçına dair son bilgiler!
Cengizli ve Mertli Roma Merihli Juventus'a karşı! Cengizli ve Mertli Roma Merihli Juventus'a karşı!
Süper Kupa'da 'Madrid Derbisi' İşte tüm ayrıntılar... Süper Kupa'da 'Madrid Derbisi' İşte tüm ayrıntılar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör