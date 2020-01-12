Juventus'ta Merih Demiral şoku!

Serie A 19. hafta mücadelesinde Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Merih Demiral krizi yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Merih Demiral 3. Dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Fakat dakikalar sonra milli oyuncu sakatlandı ve yerini De Ligt girdi.

Juventus'ta Merih Demiral krizi yaşanıyor. Roma maçının 16. dakikasında Aleksandar Kolarov ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı.

De Ligt oyuna girmek için hazırlandı ancak milli futbolcumuz kenara 'bekleyin' işareti yaptı. Bir süre beklenirken değişiklik kararı alındı.

Merih Demiral, 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.