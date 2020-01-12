13 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta Merih Demiral şoku!

Juventus'ta Merih Demiral şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

Serie A 19. hafta mücadelesinde Roma ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında krizi yaşandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Merih Demiral 3. Dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Fakat dakikalar sonra milli oyuncu sakatlandı ve yerini De Ligt girdi.

'ta krizi yaşanıyor. Roma maçının 16. dakikasında ile kafa topuna çıkan Merih Demiral, yere dengesiz düşünce ayak bileğinden sakatlandı.

De Ligt oyuna girmek için hazırlandı ancak milli futbolcumuz kenara 'bekleyin' işareti yaptı. Bir süre beklenirken değişiklik kararı alındı.

Merih Demiral, 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Luis Suarez'den kötü haber! Luis Suarez'den kötü haber!
City deplasmanda farklı kazandı! City deplasmanda farklı kazandı!
PSG - Monaco karşılaşmasına dair tüm bilgiler! PSG - Monaco karşılaşmasına dair tüm bilgiler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör