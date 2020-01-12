Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya Süper Kupası final karşılaşmasında Real Madrid ile Atletico Madrid, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar yarı finalde Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalmıştı. Atletico Madrid ise yarı finalde Barcelona'yı 3-2 geçmiş ve final biletini kapmıştı. Peki Madrid derbisine sahne olacak dev final ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte maça dair tüm bilgiler...

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid finalde kozlarını paylaşacak. Benzema, Marceloi Sergio Ramos gibi yıldızları bulunan Real Madrid; Joao Felix, Morata, Oblaklı ezeli rakibi Atletico Madrid'e karşı üstünlük sağlamaya çalışacak. Ayrıca iki önemli teknik direktör Zinedine Zidane ve Diego Simeone de karşı karşıya gelmiş olacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda (King Abdullah Sports City) oynanacak 'Madrid derbisi', saat 21.00'de başlayacak ve müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Real Madrid: Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Benzema.

Atletico Madrid: Jan Oblak, Renan Lodi, Stafan Savic, Felipe, Trippier, Thomas, Koke, Hector Herrera, Saul Niguez, Joao Felix, Morata.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.