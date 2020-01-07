07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Roma Aleksandar Kolarov'u resmen açıkladı!

Kolarov'dan bir yıllık imza! Ve pozunu verdi...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

Serie A ekiplerinden AS Roma, 'nin de kadrosuna katmak istediği sol bek oyuncusu Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini bir yıl uzattı.

Yaz döneminde 'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Aleksandar Kolarov, kulübü AS Roma ile sözleşmesini Haziran 2021'e kadar uzattı.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 1953 dakika süre alarak 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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İmza sonrası Sırp futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Yenilgiler oyunun bir parçası. Daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Eğer futbolcular ve taraftarlar bir olursak çok şey başarabiliriz. Çok fazla teknik adamla çalıştım ve o burada olduğu için bunu söylemiyorum. Fonseca gerçekten iyi işler yapan bir teknik direktör ve burada onunla bir şeyler kazanmayı umuyorum. Kariyerimi Roma'da sürdürmekten çok memnunum. Bu yeni sözleşme benim için başka bir başlangıç noktası. Gelişmeye devam edeceğimi biliyorum."

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