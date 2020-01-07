07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder'e dev talip! 40 milyon euro...

Cengiz'e dev talip! 40 milyon euro...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2020

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz için iki takımı kıyasıya yarışa girdi.

Devre arası döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de ... İngiliz basınına göre; Ünder'i devlerinden ve istiyor.

Konuşulan rakam ise tam 40 milyon euro...

Cengiz Ünder, Roma formasıyla toplam 76 maça çıkarken 15 gol 11 asistlik katkı sağladı.

Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı... haberin devamı
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