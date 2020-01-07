07 Ocak 2020, Salı
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Cengiz Ünder'e dev talip! 40 milyon euro...
Giriş Tarihi: 07.01.2020
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için iki Premier Lig takımı kıyasıya yarışa girdi.
Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri de Cengiz Ünder... İngiliz basınına göre; Ünder'i Premier Lig devlerinden Tottenham ve Everton istiyor.
Konuşulan rakam ise tam 40 milyon euro...
Cengiz Ünder, Roma formasıyla toplam 76 maça çıkarken 15 gol 11 asistlik katkı sağladı.
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