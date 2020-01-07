Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester United sahasında Manchester City'i ağırlayacak. Seyir zevki yüksek olacak 'Manchester derbisi'nde kazanan kim olacak? Manchester kırmızıya mı boyanacak yoksa mavi mi olacak? Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbiye ilişkin çok önemli bilgiler...

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Manchester United sahasında Manchester City'i ağırlayacak. 'Kırmızı Şeytanlar' yarı finale gelmeden önce Rochdale'yi penaltılarda 5-3, Colchester'ı 3-0 ve Chelsea'yi 2-1 yendi.

'Citizens' yani 'Yurttaşlar' lakaplı Manchester City ise; Preston North'u 3-0, Oxford United'ı 3-1 ve son olarak Southampton'ı 3-1 yenerek Kırmızı Şeytanlar'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek. Dev Manchester derbisi beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial.

Manchester City: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling.

İngiltere Premier Lig'deki son karşılaşmayı Manchester United, Marcus Rashford ve Anthony Martial'in golleriyle deplasmanda 2-1 kazanmıştı.