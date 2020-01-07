07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2020

maçında sahasında 'i ağırlayacak. Seyir zevki yüksek olacak ''nde kazanan kim olacak? Manchester kırmızıya mı boyanacak yoksa mavi mi olacak? Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbiye ilişkin çok önemli bilgiler...

maçında sahasında 'i ağırlayacak. '' yarı finale gelmeden önce Rochdale'yi penaltılarda 5-3, Colchester'ı 3-0 ve 'yi 2-1 yendi.

'Citizens' yani '' lakaplı Manchester City ise; Preston North'u 3-0, Oxford United'ı 3-1 ve son olarak Southampton'ı 3-1 yenerek Kırmızı Şeytanlar'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

'da saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek. Dev beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial.

Manchester City: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling.

'deki son karşılaşmayı Manchester United, Marcus Rashford ve Anthony Martial'in golleriyle deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

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