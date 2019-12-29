29 Aralık 2019, Pazar

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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. İç transferde bazı oyuncularla yollarını ayırması beklenen İtalyan ekibi, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:10
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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Avrupa'da liglerin ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'da hareketli bir ocak ayı bekleniyor.

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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

İç ve dış transferde birçok değişiklik yapması beklenen İtalyan ekibi, ilk olarak kadroda düşünülmeyen Juan Jesus, Diego Perotti ve Nikola Kalinic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

JUAN JESUS FENERBAHÇE'NİN RADARINDA

Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı futbolcunun adı, Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışı içerisine giren Fenerbahçe ile anılmış ve tarafların prensipte anlaştığı iddia edilmişti.

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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Roma'nın tecrübeli golcüsü Nikola Kalinic ise her ne kadar sezon sona ermeden takımdan ayrılmak istemese de Fiorentina ve Genoa gibi kulüplerin gündeminde yer alıyor.

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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

KALINIC GİDERSE DIAZ GELECEK

Eğer Kalinic ocak ayında takımdan gönderilirse Roma, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki golcü Mariano Diaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerine başlayacak.

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