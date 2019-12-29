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Cengiz Ünder tarihi transfer ücretiyle Roma'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. İç transferde bazı oyuncularla yollarını ayırması beklenen İtalyan ekibi, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:10
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