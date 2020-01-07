07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Arsenal 1-0 Leeds United

Arsenal Leeds'i tek golle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

ekiplerinden ile Championship takımlarından , 'nda karşı karşıya geldi. Arsenal mücadeleyi 1-0 kazandı.

Emirates Stadı'nın ev sahipliği yaptığı dev mücadelede Mikel 'nın 'i, 'nın 'ı Nelson'ın 55. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türk asıllı Alman futbolcu sahada 77 dakika kaldı.

Bir üst tura yükselen Arsenal, Bournemouth ile karşılaşacak.

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı haberin devamı

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