07 Ocak 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
MAÇ SONUCU | Arsenal 1-0 Leeds United
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Championship takımlarından Leeds United, İngiltere Federasyon Kupası'nda karşı karşıya geldi. Arsenal mücadeleyi 1-0 kazandı.
Emirates Stadı'nın ev sahipliği yaptığı dev mücadelede Mikel Arteta'nın Arsenal'i, Marcelo Bielsa'nın Leeds United'ı Nelson'ın 55. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil sahada 77 dakika kaldı.
Bir üst tura yükselen Arsenal, Bournemouth ile karşılaşacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...