02 Ocak 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.01.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.



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