07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Diriliş Mesut!

Diriliş Mesut!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2020

'daki geleceği tartışılan Mesut Özil, yeniden doğdu. Arteta'nın takımın başına geçmesinden sonra 3 maça da 11'de başlayan Mesut, İngiliz basınının en çok konuştuğu isimlerden oldu.

'daki geleceği tartışılan Mesut Özil, yeniden doğdu. Arteta'nın takımın başına geçmesinden sonra 3 maça da 11'de başlayan Mesut, İngiliz basınının en çok konuştuğu isimlerden oldu. Yıldız oyuncu, ayrılacağı iddialarına da performansıyla nokta koydu.

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