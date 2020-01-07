Diriliş Mesut!

Arsenal'daki geleceği tartışılan Mesut Özil, yeniden doğdu. Arteta'nın takımın başına geçmesinden sonra 3 maça da 11'de başlayan Mesut, İngiliz basınının en çok konuştuğu isimlerden oldu.

Arsenal'daki geleceği tartışılan Mesut Özil, yeniden doğdu. Arteta'nın takımın başına geçmesinden sonra 3 maça da 11'de başlayan Mesut, İngiliz basınının en çok konuştuğu isimlerden oldu. Yıldız oyuncu, ayrılacağı iddialarına da performansıyla nokta koydu.