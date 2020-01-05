05 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brendan Rodgers: Merih iddialarını ne kabul edebilirim ne de reddedebilirim

Çağlar'ın hocasından Merih açıklaması!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Devre arası döneminin resmen başlamasıyla birlikte gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da takımlar kadrolarına takviyeler yapmaya başladı. Bu kapsamda milli yıldızımız için Teknik Direktörü , 'ı kadrolarına katacaklarına dair iddialara "Ne reddediyorum, ne de kabul ediyorum" şeklinde cevap verdi.

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu 'ın başarılı performansı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle A 'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki başarılı maçları sonrası Juventus'ta da son haftalarda ilk 11'de şans bulan genç stoperin geleceği merak konusu olmuştu.

"MERİH YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Son günlerde adı bir diğer milli stoper Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği ile anılan yıldız futbolcu için teknik direktör 'tan önemli bir açıklama geldi.

İlk hedef Merih Demiral

Kulübün gündemine dair konuşan Rodgers, "Merih çok yetenekli bir futbolcu. Söylenecek başka bir şey yok. Tabii ki sezonun bu dönemlerinde spekülasyonların olması kaçınılmaz. Ne reddediyorum, ne de kabul ediyorum... Eğer bir oyuncuyla sözleşme imzalarsak bundan herkesin haberi olacak" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA MANŞET OLDU

Bu arada hakkında transfer haberleri çıkan milli futbolcu Merih Demiral için Tuttosport Gazetesi'nin ilk sayfasında geniş yer ayrıldı. Başarılı stoper hakkında "Demiral, dokunulmaz" başlığı atıldı. Gazete ayrıca oyuncunun tüm tekliflere rağmen takımda kalacağını iddia etti.

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