06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan heykeli yerle bir oldu

Zlatan heykeli yerle bir oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Hammarby'nin hisselerini satın almıştı. Bunun üzerine eski takımı Malmö'nün taraftarları defalarca İbrahimovic'in heykeline saldırırken; son protestonun ardından heykel tamamen yıkıldı.

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, Hammarby'nin hisselerini satın almıştı. Bunun üzerine eski takımı Malmö'nün taraftarları defalarca İbrahimovic'in heykeline saldırırken; son protestonun ardından heykel tamamen yıkıldı. Saldırganlar, heykele İsveç Milli Takım forması geçirirken; 'Heykeli buradan taşıyın' notunu bıraktı.

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