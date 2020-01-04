04 Ocak 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
İlk hedef Merih Demiral
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden Merih Demiral, transfer piyasasında da adından sıkça söz ettiriyor. Milan, A. Madrid ve Schalke 04'le adı anılan 21 yaşındaki stoperin son talibi Arsenal oldu.
İngiliz ekibi, teknik direktör Mikel Arteta'nın gözdesi olan Merih için gözünü kararttı. Topçular, bu transfer için 50 milyon euro'luk bütçe ayırdı. Juventus'ta son dönemde süresi artan Merih ise, takımda kalmayı düşünüyor. Arsenal'in, De Ligt'ten formayı kapan milli oyuncuyu ikna etmek için sınırları zorlaması gerekiyor. Juventus sportif direktörü Paratici, transferle ilgili "Ocak ayında kimse ayrılmayacak" ifadesini kullanmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...