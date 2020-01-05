AS Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Peki, seyir zevki yüksek olacak maçta kazanan kim olacak? AS Roma-Torino maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte maça dair tüm gelişmeler...

Serie A'nın 18. haftasında AS Roma, sahasında Torino'yu konuk edecek. Geride kalan 17 haftada Roma 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 35 puanla 4. sırada yer aldı. Milli yıldızlarımız Mert Çetin ve Cengiz Ünder'in takımı 33 gol atarken 17 gol yedi. 'Kurtlar', son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlikle seri oluşturmuşken, lider Inter'in 7 puan gerisinde bulunuyor.

Torino ise bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı ve 21 puan toplayarak 10. sırada yer aldı. Avrupa vizesiyle arasında 8 puanlık bir fark var...

AS ROMA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Marco Di Bello yönetecek. Dev karşılaşma beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak.

AS ROMA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Roma: Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Perotti, Pellegrini, Zaniolo, Dzeko.

Torino: Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bonifazi, Aina, Lukic, Rincon, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti.

İtalya Serie A'da oynanan son 5 karşılaşmayı Roma kazandı. Konuk ekip Torino'nun Roma'ya karşı ligde aldığı son galibiyet 25 Eylül 2016 tarihinde kazandığı 3-1'lik maçtı.